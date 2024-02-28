Захарова: Россия категорически не приемлет упреки Армении в невыполнении договора ОДКБ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва категорически не приемлет обвинения армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ обязательств в отношении Еревана. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы категорически не приемлем упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий, которые прошли в регионе в 2021-2022 годах", - сказала дипломат, комментируя соответствующее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью телеканалу France 24.