Захарова: Россия исходит из того, что Армения остается полноправным членом ОДКБ

По словам официального представителя МИД РФ, Москва с "сожалением констатирует, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) со всеми правами и обязательствами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами", - сказала дипломат.

При этом, по ее словам, Москва с "сожалением констатирует, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась".