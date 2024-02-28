Захарова: cлова Пашиняна о призывах с РФ к госперевороту в Армении не имеют оснований

По словам официального представителя МИД РФ, Москва никогда не допускала даже намека на подобное

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы призывах со стороны России к государственному перевороту в республике не имеют под собой никаких оснований, Москва никогда не допускала даже намека на подобное. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Упомянутые вами претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований, - указала дипломат, обращаясь к журналисту. - Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей где бы то ни было".

По словам Захаровой, российская сторона подобный подход исповедует "и в отношении нынешних властей в Ереване, и в отношении предыдущих властей в Ереване, да и вообще в отношении любого суверенного государства". "Возникает логичный вопрос - те, кто сейчас находится у власти в Ереване, сами такой логики придерживаются в отношении других стран или в отношении собственного внутреннего политического процесса? Мне кажется, неплохо было бы порассуждать на эту тему, мы же историю-то помним новейшую, то, что было несколько лет назад", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Пашинян в ходе интервью телеканалу France 24 выступил с утверждением, что российские официальные лица осенью 2024 года призывали к свержению государственной власти в Армении.