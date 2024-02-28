Захарова заявила, что Ли Хуэй прилетит в Москву 3 марта

У спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии запланирована встреча с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, сообщила официальный представитель дипведомства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй прилетит в Москву 3 марта, у него запланирована встреча с замглавы МИД России Михаилом Галузиным. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Спецпредставитель Китая прилетает в Россию в воскресенье. В этот день у него планируется встреча с заместителем министра иностранных дел РФ господином Галузиным. Это что касается его повестки переговоров в Москве", - сказала дипломат.

В мае 2023 года китайский дипломат провел первое турне по странам Европы с целью содействия урегулированию украинского кризиса. С 15 по 26 мая Ли Хуэй посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин, Брюссель и Москву для обсуждения украинского конфликта. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ли Хуэй занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. Он был чрезвычайным и полномочным послом КНР в России с 2009 по 2019 год.