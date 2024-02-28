Захарова заявила, что Москва и Минск нацелены на укрепление интеграции в рамках СГ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что перед странами стоят задачи по обозначенным интеграционным процессам, под которыми есть правовая база

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия нацелены на укрепление и развитие интеграции в рамках Союзного государства (СГ), заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша позиция заключается в том, что мы находимся в Союзном государстве и перед нами стоят задачи по обозначенным интеграционным процессам, под которыми есть правовая база, выработанная коллективно, совместно, и целью ее является именно реализация интересов двух стран, двух народов. Мне кажется, мы все живем именно в таком пространстве и нацелены на укрепление интеграции и ее развитие, <...> тут даже сомнений никаких быть не может", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия как два независимых суверенных государства в составе Союзного государства мощнее, чем если бы они были одной страной.