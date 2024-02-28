Захарова сообщила, что следующий брифинг проведет на полях фестиваля молодежи

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что он пройдет 6 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что следующий брифинг по текущим вопросам внешней политики пройдет на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"Напоминаю, что следующий наш брифинг должен будет состояться в Сочи на полях Всемирного фестиваля молодежи. Я вас всех приглашаю, будет возможность задать вопрос онлайн и очно поприсутствовать, - сказала она. - Речь идет о 6 марта".

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года.