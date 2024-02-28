На послание парламенту не пустят с вейпами, флагами и баннерами

При этом допускается проносить карманные зажигалки, лекарства в заводской упаковке, религиозные книги для личного использования

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Перечень запрещенных к проносу на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию предметов включает 26 пунктов. Об этом говорится в материалах к мероприятию, доступным для аккредитованных журналистов.

Большинство позиций содержат стандартные запрещенные к проносу предметы и вещества, в том числе это оружие, колющие и режущие предметы, пиротехника, алкоголь. Также в список вошли средства маскировки и любые беспилотники. Отдельными пунктами значатся флаги и баннеры (кроме небольших плакатов формата А4), вейпы, еда, контейнеры для продуктов и бутылки.

При этом допустимы к проносу карманные зажигалки, лекарства в заводской упаковке, религиозные книги для личного использования.

Путин обратится с посланием к парламенту 29 февраля. Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.