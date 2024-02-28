В труднодоступных местностях Мурманской области началось досрочное голосование

Всего в нем примут участие порядка 5 тыс. человек, что составляет чуть менее 1% всех избирателей региона

МУРМАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России началось в отдаленных и труднодоступных территорий Мурманской области, сообщил ТАСС председатель региональной избирательной комиссии Антон Богомолов.

"В Мурманской области началось голосование на труднодоступных территориях, которые находятся в нескольких районах региона: Печенгский муниципальный округ, ЗАТО Островной, Ловозерский и Терский районы", - сказал Богомолов.

Он отметил, что на судах в море досрочное голосование еще не началось. "Суда еще не вышли в море, только когда в дни голосования они будут в плавании, <...> мы организуем для них участки", - сказал глава избиркома Заполярья.

Досрочное голосование в Мурманской области пройдет по 11 марта, в том числе на метеостанциях и береговых маяках. Всего в отдаленных и труднодоступных районах в нем примут участие порядка 5 тыс. человек, что составляет чуть менее 1% всех избирателей региона.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.