Кандидаты в президенты обсудили ход СВО и будущее новых регионов

В дебатах приняли участие Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Кандидаты в президенты РФ во время предвыборных дебатов на телеканале "Россия-1" обсудили ход специальной военной операции (СВО), меры поддержки ее участников, а также то, что будет после ее успешного завершения. В дебатах приняли участие кандидаты в президенты Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди"), а также Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Харитонов, в частности, отметил, что в ходе СВО погибли 62 представителя КПРФ. Он заметил, что западные страны каждый день обсуждают поставки ракет Украине. "Мы никого не пугаем, но защитить себя, свою страну у нас есть чем. Мы еще раз говорим, что все, кто думает, что удастся покорить Россию, глубоко ошибаются", - подчеркнул Харитонов.

Слуцкий в свою очередь напомнил, что Россия не начинала войну, но она "ее закончит". "У нас есть такие военные возможности, у наших вооруженных сил, [прекратить] поставку HIMARS, Abrams, они все равно будут уничтожены. Первый Abrams уничтожен в Авдеевке, все остальные сгорят, но лучше, конечно, не допустить их попадания в зону специальной военной операции, парализовать железнодорожную систему Украины и прекратить тем самым поставку военной техники", - убежден политик. Он также призвал поддерживать участников СВО, в том числе путем предоставления любых льгот, поддержки семей погибших бойцов.

Что будет после СВО

Даванков со своей стороны заметил, что в ходе своих поездок по регионам и встреч с избирателями он не видел сторонников эскалации конфликта. "Мне непонятно, почему мое поколение должно расплачиваться за ошибки предыдущих поколений, а именно - если бы не развалился СССР, все то, что происходит сейчас (военные конфликты на постсоветском пространстве - прим. ТАСС) их не было бы. Воюют на них люди от 20 до 40 лет", - заявил он.

По его мнению, страны Запада пока не готовы к переговорам. "Очень многим выгодно, что мы ведем СВО, многие страны поставляют туда [на Украину] оружие", - сказал Даванков.

По его мнению, важно помогать жителям новых регионов восстанавливать их территории и многое уже делается, однако нужно думать и о том, как будет устроена жизнь в нашей стране после окончания спецоперации. "Воюет сегодня вся страна, люди из разных регионов, и говорить нужно о том, какие изменения нужно будет провести после окончания СВО", - продолжил Даванков.

"Надо понимать: то, что происходит там, в этих четырех новых регионах - это самое важное для страны в ближайшие годы. Все, что знакового будет происходить для России, будет, готовы мы это воспринять или нет, происходить там. Поэтому там надо помогать", - со своей стороны выразил уверенность Слуцкий, выступая после Даванкова.