Госдума планирует рассмотреть 52 законопроекта в марте

Первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков отметил, что 30 законопроектов были внесены на рассмотрение палаты правительством, 15 инициатив - депутатами Госдумы, четыре - сенаторами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в марте планируют рассмотреть 52 законопроекта. Об этом сообщил первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков в ходе обсуждения календаря работы депутатов в следующем месяце.

"В марте планируется проведение шести заседаний Государственной думы. В проект календаря включено 52 законопроекта: три ратификации, 27 [законопроектов] - для рассмотрения во втором чтении, 22 - в первом чтении", - отметил Жуков на пленарном заседании.

По его словам, 30 законопроектов были внесены на рассмотрение палаты правительством, 15 инициатив - депутатами Госдумы, четыре - сенаторами. Еще два проекта внесли в Госдуму законодательные органы субъектов РФ, а одну инициативу - Верховный суд РФ.

"В первом чтении предлагается рассмотреть законопроект, разработанный для содействия трудоустройству молодых граждан и стимулирования работодателей к приему на работу молодежи, в том числе посредством реализации мер поддержки работодателей, обеспечивающих трудоустройство молодых специалистов. <…> Во втором чтении продолжится работа над приоритетным законопроектом фракции "Единая Россия", в соответствии с которым предлагается ввести обязательное государственное страхование граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, аналогичное действующим в отношении военнослужащих", - уточнил Жуков.

Он также напомнил, что 13 марта в рамках правительственного часа перед депутатами выступит глава РЖД Олег Белозеров с докладом о перспективах развития железнодорожного транспорта.