Гагин заявил, что Макрон пытается легализовать присутствие наемников на Украине

Советник главы ДНР отметил, что это еще и попытка прощупать своих союзников по НАТО, кто из них готов идти до конца

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины являются попыткой легализовать присутствие иностранных наемников на территории Украины. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Помимо того, что это попытка легализовать тех, кто уже там находится, попытка легализовать потери из числа иностранного контингента, это еще и попытка прощупать своих союзников по НАТО, кто из них готов идти до конца. Оказалось, что идти до конца не готов никто", - сказал Гагин.

Советник добавил, что присутствующие на линии боевого соприкосновения и в тылу иностранные военные маскируются под наемников, добровольцев или волонтеров. Он подчеркнул, что любой представитель иностранного контингента, независимо от выполняемых им задач, является легитимной целью для российской армии.

Макрон после встречи в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 государств Евросоюза. Великобританию на встрече представлял глава МИД Дэвид Кэмерон, США - помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Ряд ключевых союзников Франции уже высказались против отправки войск на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи в Елисейском дворце призвал не придавать особого значения конференциям в Париже.