Захарова назвала "латвийской диктатурой" угрозы Риги голосующим на выборах президента РФ

Власти Латвии рассматривают голосование на выборах президента России как поддержку спецоперации на Украине, что преследуется в республике по закону

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Угрозы Риги привлекать к ответственности россиян, которые собираются голосовать на выборах президента РФ в Латвии, являются проявлением "латвийской диктатуры".

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр юстиции прибалтийской республики Инесе Либиня-Эгнере сообщила, что власти Латвии рассматривают голосование на выборах президента России как поддержку спецоперации РФ на Украине, что преследуется в Латвии по закону. "Латвийская диктатура", - сказала Захарова на просьбу прокомментировать эту позицию Риги.

Ранее министры иностранных дел трех прибалтийских республик приняли заявление, в котором указали, что считают необходимым применить меры к лицам, которые отвечают за якобы неправомерные действия по организации выборов президента РФ в Крыму, ДНР и ЛНР.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.