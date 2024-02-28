В МИД РФ назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов России

В ведомстве отметили, что все просьбы Тирасполя рассматриваются российскими профильными ведомствами с вниманием

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Одним из приоритетов России является защита интересов жителей Приднестровья, все просьбы Тирасполя рассматриваются российскими профильными ведомствами с вниманием. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ, комментируя обращение властей Приднестровья за помощью к России из-за давления Молдавии.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников - один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", - сказал собеседник агентства.

Решение властей непризнанного Приднестровья об обращении за помощью к России было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского. В документе также содержатся обращение к международному сообществу с просьбой не допустить обострения в отношениях между двумя берегами Днестра и содействовать возобновлению полноценного диалога.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.