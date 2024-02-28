Эксперт: многополярность к 2045 году станет безальтернативным вариантом устройства мира

По словам преподавателя кафедры востоковедения МГИМО МИД России Адлана Маргоева, сейчас мир переживает период "глобального беспорядка"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Многополярное мироустройство станет безальтернативным вариантом развития международных отношений к 2045 году. Такое мнение выразил преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД России Адлан Маргоев на презентации нового доклада клуба "Валдай", подготовленного ко Всемирному фестивалю молодежи: "Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство".

"Сочетая объективные факторы, которые мы видели с 1945 года, мы приходим к тому, что к 2045 году многополярность станет почти что безальтернативной", - сказал он.

По словам специалиста, сейчас мир переживает период "глобального беспорядка", после которого группа наиболее активных и способных государств может сформировать новый многополярный мир, в котором странам придется заново договариваться по различным вопросам, в частности по роли ООН.

По мнению преподавателя кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Никиты Неклюдова, основной ценностью международных отношений к 2040 году может стать принцип невмешательства в дела других государств. "Этот принцип мог бы стать ключевым в международном общении", - указал он.

Доклад "Валдая" был подготовлен международным авторским коллективом экспертов. В нем, в частности, утверждается, что суверенитет к 2040 году будет рассматриваться как привилегия и станет "дефицитным товаром", особенно на Западе, где общественность стремительно теряет доверие к государственной власти.