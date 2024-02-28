Сальдо заявил, что поддержка жителей Херсонщины помогла ему избежать нескольких покушений

Губернатор Херсонской области не исключил, что попытки совершить покушение на него будут продолжаться

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что нескольких покушений ему удалось избежать благодаря информации от местных жителей. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Все эти попытки разрушались как раз потому, что давали информацию наши люди, потому что они видели <...> и предупреждали <...>. Тем не менее, одна из попыток отравления почти удалась. Но опять же, к счастью, так произошло, что доктора сделали работу так качественно и так профессионально, что спасли жизнь, и я вот с вами вместе нахожусь", - сказал Сальдо.

Он не исключил, что попытки совершить покушение на него будут продолжаться. "Конечно же, исключать возможность реального покушения нельзя, учитывая то, что слово, как оружие, и когда люди говорят правильные, доступные вещи, с ними будут бороться", - сказал губернатор Херсонской области, отметив, что еще в Херсоне было несколько попыток покушений с использованием взрывных устройств.

Сальдо добавил, что внимательнее относится к своей безопасности после попытки ВС Украины отравить его рицином в августе 2022 года. "Как раз в тот момент, когда еще и мы не были готовы, когда я сам не был готов к таким вот возможным проявлениям, получилась то, что было задумано и то, к чему стремилась украинская разведка, которая занимается диверсионными актами, против людей, в первую очередь. И с того времени я стал, конечно же, намного осторожнее", - сказал он в интервью ТАСС.

19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в августе 2022 года ВС Украины попытались отравить Сальдо при помощи вещества рицин. По словам самого губернатора Херсонской области, отравить его пытался человек, которому он доверял.