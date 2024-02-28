Сальдо будет голосовать на выборах в Геническе, имея прописку в Херсоне

Губернатор Херсонской области прикрепился к другому участку с помощью системы "Мобильный избиратель"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо намерен проголосовать на выборах президента РФ на избирательном участке в Геническе, куда он прикрепился с помощью системы "Мобильный избиратель", потому что прописан в занятом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Мой избирательный участок находится в оккупированном Херсоне. Поэтому на этих выборах президента, конечно, придется голосовать в Геническе. Но я уже предупредил, что в следующий раз, в 2026 году, я буду голосовать в Херсоне. Так же, как, уверен, и многие херсонцы", - сказал Сальдо.

В своем Telegram-канале Сальдо отметил, что воспользовался системой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать в Геническе. "Чтобы проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического пребывания, обязательно нужно открепиться по системе "Мобильный избиратель". Для этого необходимо до 11 марта прийти в любую территориальную избирательную комиссию или в отделение МФЦ и написать заявление. Вся процедура занимает несколько минут. После этого вы сможете проявить свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации на удобном для вас участке", - написал он.

Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Херсонской области 27 февраля, оно продлится до 3 марта. Решение о проведении досрочного голосования связано в первую очередь с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также с проблемой транспортной доступности в части населенных пунктов.