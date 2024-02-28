Лавров подтвердил настрой РФ содействовать Мали в стабилизации ситуации в стране

Министр иностранных дел также заявил о помощи со стороны России в преодолении существующих социально-экономических проблем Бамако

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Мали Абдулайе Диопом, в ходе которых подтвердил неизменный настрой Москвы содействовать усилиям Бамако по стабилизации обстановки в Мали, включая преодоление существующих социально-экономических проблем. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров подтвердил неизменный настрой Москвы и далее эффективно содействовать усилиям Бамако по стабилизации обстановки в Мали, включая преодоление существующих социально-экономических проблем, при безусловном уважении неотъемлемого права малийцев самим определять пути развития своей страны", - говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что обмен мнениями между министрами по ключевым проблемам международной повестки дня, включая реформу ООН, палестино-израильский конфликт, ситуацию в Йемене, а также украинский кризис, прошел в доверительном ключе. Министры подтвердили солидарную позицию России и Мали по неприятию навязываемого коллективным Западом порядка, основанного на правилах, и продолжения неоколониальных практик в отношениях с суверенными государствами, добавили в МИД РФ.

"Констатировано также совпадение принципиальных подходов Москвы и Бамако в пользу формирования более справедливого полицентричного миропорядка при верховенстве международного права и положений Устава ООН. Выражен взаимный настрой на дальнейшее усиление координации действий на площадке ООН и в других многосторонних форматах, в том числе в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН", - отметили в министерстве.

В МИД РФ указали, что главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили весь комплекс вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-малийских отношений, выходящих сегодня на качественно новый уровень. "В данном контексте были детально рассмотрены задачи расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства, перспективы практического взаимодействия в энергетике, геологоразведке и разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве объектов транспортной инфраструктуры, а также в образовательной сфере. С малийской стороны была выражена признательность за гуманитарные поставки российских удобрений, пшеницы и нефтепродуктов", - подчеркнули в дипведомстве.

"При обсуждении африканской проблематики особый акцент был сделан на вопросах урегулирования конфликтов и борьбы с терроризмом в Сахаро-Сахельском регионе и Западной Африке, - отметили в МИД РФ. - Подчеркнут приоритет политико-дипломатических методов разблокирования кризисных ситуаций при ведущей роли самих африканцев и поддержке международного сообщества".