Посол РФ заявил, что госпереворота в Чаде нет

Правительственные силы на бронетехнике будут блокировать улицы для порядка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Происходящее в Чаде не является попыткой госпереворота, правительственные силы будут блокировать улицы для порядка. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол Чада в РФ Адам Бешир.

"Танки и прочая бронетехника принадлежат правительственным силам. Я думаю, это нормальная практика при напряженной ситуации в сфере безопасности. Они будут блокировать основные подходы к важным объектам, вроде банков, президентских административных строений, мест хранения топлива, только чтобы держать ситуацию под контролем. Но это не госпереворот, в настоящий момент все уже закончилось и находится под контролем", - сказал дипломат.