Депутата исключили из "Единой России" после скандала со строительством ТЦ в Дагестане

Ровшан Омаров построил объект на площадке, где находился многоквартирный дом, выкупить который полностью ему не удалось, в итоге торговый центр возвели вокруг квартиры одной из жительниц

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приняла решение о временном исключении депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова после скандала со строительством торгового центра вокруг квартиры местной жительницы Аиды Милаиди. Об этом ТАСС сообщил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов назвал случившееся беспределом и поручил проверить публикации о ТЦ в Дербенте, где "замуровали" квартиру.

"По нашумевшему спору между жителями Дербента Аидой Милаиди и Ровшаном Омаровым. Еще неделю назад мы ответили на запрос СМИ и изложили позицию администрации по данному инциденту. В связи с тем, что тема продолжает вызывать общественный резонанс, скажу дополнительно. Гражданину Омарову было дано разрешение на перепланировку существующего здания по улице Пушкина. Впоследствии им было допущено нарушение градостроительного законодательства. На сегодняшний день в ситуации разбираются правоохранительные органы, которые должны дать объективную оценку. Политсоветом местного отделения "Единой России" принято решение приостановить членство в партии Ровшана Омарова до завершения разбирательств по уголовному делу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, администрация Дербента обратилась в городской суд с требованием обязать Омарова устранить нарушения.

"Соистцом вместе с нами выступала гражданка Милаиди. Суд отказал администрации в удовлетворении исковых требований. Не согласившись с решением, мы подали апелляцию в Верховный суд, который оставил в силе решение суда первой инстанции. В споре между Омаровым и Милаиди мы с первого дня призывали стороны прийти к общему решению, которое устроило бы обоих. Насколько нам известно, такие переговоры между ними велись, но, к сожалению, до сих пор ни к чему не привели. У каждой из сторон есть свои аргументы. Но если есть желание договариваться, то нужно выслушать и понять друг друга, поступать справедливо", - добавил Пирмагомедов.

Ранее сообщалось, что депутат городского собрания Дербента построил торговый центр на площадке, где находился многоквартирный четырехэтажный дом. Выкупить дом полностью ему не удалось, потому что одна из жительниц от продажи своей квартиры отказалась. Торговый центр был возведен вокруг квартиры женщины, которая оказалась "замурованной" внутри построенного здания.