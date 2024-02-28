Сальдо заявил, что коммунальное хозяйство Херсона пришло в запустение при оккупации ВСУ

Губернатор отметил, что в самом запущенном состоянии находится микрорайон Остров, где он жил сам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Коммунальная сфера и системы жизнеобеспечения Херсона оказались в запустении во время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Херсон при ВСУ находится в крайне запущенном состоянии, я имею в виду коммунальное хозяйство. Это большой город: энергетика, канализация, водоснабжение, предприятия, мосты, дороги. Но все это брошено на произвол судьбы. Люди, которые там остались, выживают сами", - сказал Сальдо.

Он отметил, что в самом запущенном состоянии находится микрорайон Остров с 40-тысячным населением, где он жил сам. Там находятся судостроительные предприятия, однако ни теплоснабжения, ни энергоснабжения, ни вывоза мусора сейчас нет.

По словам губернатора, люди не уехали из Херсона по разным причинам. "Если первое время оставались те, кто с радостью воспринял ситуацию, что наша армия вышла из Херсона на какое-то время, но время все расставляет на свои места: из информации, которую мы получаем, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, теперь ждут возвращения Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул Сальдо.