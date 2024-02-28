Сальдо заявил, что конфликт на Украине напоминает гражданскую войну из-за участия Запада

По словам губернатора Херсонской области, вторым признаком схожести является то, что действия Украины, не "отвечают требованиям и чаяниям населения - ни здесь находящихся, ни оставшихся в Херсоне, или даже на большей части территории Украины, которая находится под контролем киевского режима"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Конфликт на территории Украины из-за поддержки Западом одной из сторон напоминает гражданскую войну в России 1917-1922 годов. Такое мнение высказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Я считаю эту войну очень похожей на гражданскую (1917-1922 годов - прим. ТАСС), потому что [были] все элементы, которые сейчас присутствуют в этой войне. В ту гражданскую войну была Антанта, <...> тогда они то же самое делали - поддерживали разрозненные уже силы Белой армии. Точно так же снабжались оружием с Запада, точно так же провокационные действия были. Сейчас очень все похоже на то, о чем писал [Михаил] Булгаков в романе "Белая гвардия", - сказал Сальдо.

По его словам, вторым признаком является то, что действия Украины, не "отвечают требованиям и чаяниям населения - ни здесь находящихся, ни оставшихся в Херсоне, или даже на большей части территории Украины, которая находится под контролем киевского режима".

Сальдо отметил, что настроения оставшегося в правобережной части Херсонской области населения за время оккупации поменялись. "Те, кто ждал возвращения Вооруженных сил Украины (ВСУ) [в Херсон], поняли, что ждать нужно возвращения Вооруженных сил РФ. И это именно тот показатель, та психологическая составляющая, которая снова повторяется, как и 100 лет назад во время гражданской войны", - пояснил он.