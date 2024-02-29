Путин огласит послание Федеральному собранию

Президент России ранее говорил, что предстоящее выступление "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач на ближайшие шесть лет

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в полдень по московскому времени обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. Выступление главы государства в таком формате станет 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина.

Основные темы речи традиционно не анонсировались заранее. При этом Путин говорил, что предстоящее послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Предыдущие дни глава государства посвятил подготовке. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин лично работал над текстом, у него состоялись "десятки телефонных и личных контактов" - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств.

Как ранее сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, послание пройдет в Гостином Дворе. Столичный департамент транспорта накануне вечером предупредил о готовящихся перекрытиях в центре города в районе улиц Варварка и Ильинка.

ТАСС проведет текстовую онлайн-трансляцию. Кроме того, послание покажут в прямом эфире федеральные телеканалы, трансляция будет организована и на уличных экранах в крупных городах.

Гости послания

Традиционно число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек. В их числе сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, члены правительства, представители Администрации президента РФ, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты (в том числе зарубежные).

Как ранее сообщил Песков, в этот раз, как и в 2023 году, на послание приглашены участники специальной военной операции.

Для прохода на мероприятие нужно было сдать ПЦР-тест на коронавирус. С собой запрещено проносить оружие, колющие и режущие предметы, пиротехнику, средства маскировки, любые беспилотники, еду и алкоголь, вейпы. Отдельным пунктом в перечне значатся флаги и баннеры (кроме небольших плакатов формата А4). При этом допустимы к проносу карманные зажигалки, лекарства в заводской упаковке, религиозные книги для личного использования.

Формат и статистика посланий

Послание главы государства Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Содержание и форма обращения определяются президентом.

В прошлом году Путин начал речь с рассказа о причинах начала СВО. По его словам, Россия использовала силу, чтобы защитить людей на своих исторических территориях и предотвратить угрозу, которая исходила от киевского режима. Президент рассказал о масштабной программе социально-экономического развития новых субъектов РФ, мерах по стимулированию экономики в условиях санкций. Во внешнеполитической части своего выступления президент заявил о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Кроме того, глава государства предложил отказаться от Болонской системы в отечественном высшем образовании.

С наиболее продолжительным посланием - 1 час 55 минут - Путин выступил в 2018 году (здесь и далее время выступления округлено до целых минут). Тогда же президент огласил самый объемный текст - 11 428 слов.

Самые короткие речи глава государства произносил в 2004 и 2005 годах - они длились по 48 минут. Самым лаконичным по числу слов стало первое выступление Путина в таком формате в 2000 году - 5 146 слов. В среднем же выступления в предыдущие годы занимали 1 час 10 минут и состояли из более чем 7 тыс. слов.

Послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения президента правительству. Кроме того, перечень поручений выходит по итогам послания. В прошлом году он состоял из 35 поручений.