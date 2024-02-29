Захарова: финансируемые Западом НПО дестабилизируют ситуацию в постсоветских странах

Официальный представитель МИД России отметила, что такие усилия направлены на "дискредитацию неугодных режимов"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Финансируемые Западом неправительственные организации (НПО) дестабилизируют ситуацию в постсоветских государствах, создают "пояс нестабильности" вокруг России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выступлении в рамках второго конгресса Международного движения русофилов, видео опубликовано в Telegram-канале.

"Ежегодно Запад направляет миллиарды долларов и евро на финансирование деятельности НПО и СМИ в России, в других постсоветских государствах. В 2020 году на пространстве СНГ на подряде указанных государств за счет этих средств осуществляли деятельность более 2 тыс. НПО и средств массовой информации. Вы же понимаете, какую повестку они там прокачивали? - заявила Захарова. - Очевидным следствием этой так называемой работы является неизбежная дестабилизация общественно-политической, экономической ситуации в указанных странах, создание так называемого пояса нестабильности вокруг России".

Дипломат отметила, что такие усилия направлены на "дискредитацию неугодных режимов, неугодных органов власти, политических сил государств, которые проводят самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, на продвижение собственных политических и морально-нравственных ценностей без учета уровня развития политических институтов, культурно-религиозных традиций и ценностей указанных государств". "Имеется множество фактов финансовой поддержки различных экстремистских, политических, религиозных организаций", - добавила она.