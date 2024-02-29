Захарова заявила, что ресурсы PR-агентств Запада брошены на обслуживание Киева

Официальный представитель МИД РФ заявила об этом на выступлении в рамках второго конгресса Международного движения русофилов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Силы PR-агентств Запада направлены на обслуживание киевского режима и демонизацию России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выступлении в рамках второго конгресса Международного движения русофилов. Видео опубликовано в Telegram-канале Захаровой.

"Другая сторона информационной гибридной войны Запада, о которой мало говорят, но которая является важным фактором в информационной войне, вы даже о ней не догадываетесь. Это участие и роль специализированных, встроенных в западную медийную систему PR-агентств, PR-компаний и PR-фирм. Их название не на слуху у широкой публики, но в британских и американских компаниях подобного типа собраны лучшие специалисты по всему миру, и они еще интегрированы с PR-компаниями региональными, я имею в виду, PR-фирмами. Они оперируют на стыке различных медиажанров - это и кино, и музыка, и развлечения, и различные социальные, как они называют, активности, социальные мероприятия. Сегодня их ресурсы брошены на обслуживание киевского режима и демонизацию России", - сказала она.

"Вы же видите, за два года тот же самый [президент Украины Владимир] Зеленский проехал с концертами политическими все площадки мира: "Оскар", что там еще было, все виды кинопремий, музыкальных премий, музыкальных фестивалей. Кто это все делает? Туда же надо как-то попасть. Вы попробуйте, даже являясь, не знаю, звездой шоу-бизнеса из азиатской страны или из африканской, имея миллионы подписчиков в своих странах, в каких-то социальных сетях, вы попробуйте получить билетик куда-нибудь на галерку вышеупомянутых мероприятий", - привела пример дипломат.