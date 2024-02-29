В Киргизии на выборах президента России будут открыты четыре участка

В посольстве РФ в Бишкеке отметили, что голосование онлайн из-за рубежа будет недоступно

БИШКЕК, 29 февраля. /ТАСС/. Четыре избирательных участка будут открыты на территории Киргизии во время проведения выборов президента Российской Федерации. Об этом сообщило посольство РФ в Бишкеке.

"На территории Кыргызстана голосование на выборах президента Российской Федерации будет проводиться 17 марта 2024 года с 08:00 до 20:00 по местному времени [с 05:00 до 17:00 мск]", - говорится в сообщении.

Находящиеся в республике граждане РФ смогут проголосовать в посольстве в Бишкеке, в генконсульстве в Оше, в городе Кант (Чуйская область), на территории которого расположена российская военная авиабаза, и городе Каракол (административный центр Иссык-Кульской области).

"Принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный или внутренний паспорт при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков. Голосование онлайн из-за рубежа будет недоступно", - предупредили в дипломатическом представительстве.

Точное количество находящихся в Киргизии российских граждан неизвестно, поскольку прибывающим в страну россиянам необязательно становиться на консульский учет.