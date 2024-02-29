Пушилин назвал "нелепым пиаром" слова Макрона о возможной отправке войск Запада на Украину

Глава ДНР предположил, что это заявление президента Франции "вряд ли повысит его рейтинг"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки на Украину западных войск является "нелепым пиаром" и попыткой отвлечь внимание от проблем внутри страны. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

"Очень нелепое заявление. Нелепый пиар касательно очень опасной темы. Это вызвало недоумение и у многих европейских политиков, и у политиков Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь, наверное, попытка какого-то привлечения к себе излишнего внимания и повышения своего рейтинга внутри страны, [попытка] отвлечения внимания от всех тех проблем, которые есть в стране с фермерами. Но это очень глупая затея", - сказал он, комментируя слова президента Франции.

Пушилин предположил, что это заявление Макрона "вряд ли повысит его рейтинг".

Макрон после встречи по поддержке Украины в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 государств ЕС. Великобританию на встрече представлял глава МИД Дэвид Кэмерон, США - помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Ряд ключевых союзников Франции уже высказались против отправки войск на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи в Елисейском дворце призвал не придавать особого значения конференциям в Париже.