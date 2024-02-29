Мединский: делегация РФ поедет в Турцию на переговоры с Украиной, если будет поручение

Таким образом помощник президента РФ прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Делегация России готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию, если будет соответствующее поручение. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, в комментарии Telegram-каналу Shot.

"Дадут поручение - поедем", - сказал он, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили, в том числе, обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава британского правительства также предложил "просто воевать".