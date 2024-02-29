Пушилин: с потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

Глава ДНР при этом отметил, что угроза для города по-прежнему сохраняется

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк, однако угроза для города по-прежнему сохраняется. Об этом заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

"Легче в том плане, что не достают. У противника нет возможности обстреливать [Донецк] артиллерией, дешевыми снарядами <...>. Но тем не менее опасность и угрозы для Донецка остаются", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о стабилизации оперативной обстановки в городе после освобождения Авдеевки.

Глава ДНР отметил, что Киев применяет дальнобойные и высокоточные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также множество других дальнобойных ракет.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.