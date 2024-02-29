Захарова: отправка войск даже одной страны НАТО на Украину втянет в конфликт всю Европу

По словам официального представителя МИД РФ, "масло в огонь подливают представители Еврокомиссии, говоря о том, что каждая страна ЕС сама определяет формы военной поддержки Украины"

МОСКВА, 29 февраля./ТАСС/. Отправка войск одной-двух стран - членов НАТО на Украину может втянуть в конфликт всю Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии журналу "Международная жизнь".

"Масло в огонь подливают представители Еврокомиссии, говоря о том, что каждая страна ЕС сама определяет формы военной поддержки Украины. Ведь в результате необдуманных провокационных действий даже одной-двух стран - членов Евросоюза или НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб. Никто на Европейском континенте не сможет остаться в стороне от военного противостояния", - заявила Захарова, комментируя заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможности отправки военных из стран НАТО и ЕС на Украину.

"Удивительно наблюдать, как уже в который раз о судьбоносных решениях, затрагивающих все страны Евросоюза и их жителей, позволяет себе легковесно рассуждать горстка растерявших авторитет европейских политиканов. А расплачиваться за это придется нынешнему и будущим поколениям европейцев", - добавила она.

По ее словам, политики, которые имеют свое мнение и ставят во главу угла национальные интересы своих стран, а не бездумные авантюры англосаксов, направленные на противостояние с Россией, незамедлительно стигматизируются так называемым "демократическим лагерем" как "друзья Москвы". "Несмотря на это, таких здравомыслящих лидеров становится больше. Жаль только, что этот процесс занимает слишком много времени - драгоценного времени", - указала Захарова.

Она отметила, что такие безответственные заявления составляют неотъемлемую часть стратегии эскалации "до победного конца" гибридной войны, которую Запад ведет против России. "Для ее реализации целенаправленно создается атмосфера "военного психоза". В головы обывателей настойчиво вдалбливается тезис о том, что если Россию не остановить на Украине, она обязательно нападет на страны НАТО, - подчеркнула она. - Именно такими изощренными методами руководство НАТО и ЕС готовило общественное мнение к расширению военной поддержки Украине - от касок и бронежилетов до танков, дальнобойных ракетных и артиллерийских систем, самолетов F-16, к созданию уже девяти коалиций по военному содействию прогнившему киевскому режиму. Итог этих потуг - на полях сражений в виде горящей хваленой западной техники".