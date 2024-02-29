Путин: перед Россией стоят большие задачи, решить их можно только вместе

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Только все вместе жители России смогут решить большие задачи, которые стоят перед страной, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Реализовать все задуманное мы сможем только вместе: задачи большие, - отметил Путин. - Мы с вами уже доказали, что способны решать, доказали, что можем решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы".

"Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, - перечислил президент. - Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией - и в этом году 10 лет легендарной Русской весне". "Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем", - заключил президент после аплодисментов.