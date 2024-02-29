Путин: бизнес РФ за два года перечислил миллиарды фондам, помогающим бойцам СВО

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российский бизнес за два года перечислил миллиарды рублей фондам и волонтерам, которые поддерживают бойцов в специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи. Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений", - сказал Путин.

Глава государства указал, что на производствах "трудятся в три смены - столько, сколько нужно фронту". Он обратил внимание, что вся экономика, которая является индустриальной и технологической основой российской победы, "проявила гибкость и устойчивость".

"Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России. Миллионы людей объединили акция "Мы вместе" и проект Общероссийского народного фронта "Все для победы", - отметил президент.

"Повторю, такая помощь бесценна. Это вклад каждого в общую победу. Наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна", - подчеркнул Путин.

Он также отметил работу фонда "Защитники Отечества", усилия комитета "Семьи воинов Отечества" и других общественных объединений. "Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой", - подытожил президент.