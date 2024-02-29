Путин: Запад хотел сделать с Россией то же, что с Украиной

Но его расчеты не оправдались, добавил президент РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Политики на Западе хотели бы сотворить с Россией то же, что и с Украиной: ослабить страну изнутри. Но его расчеты не оправдались, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались", - сказал президент.

Он добавил, что это "сегодня уже абсолютно очевидная вещь". "[На Западе] столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа. Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России - это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе плечом к плечу, они сражаются за одну общую Родину", - подчеркнул глава государства.