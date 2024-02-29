Путин: граждане России будут самостоятельно выбирать путь родной страны

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россияне будут защищать свое право на мирную жизнь, самостоятельно выбирать путь родной страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию.

"Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь. Сами и только сами определять свой путь. Беречь связь поколений, а значит непрерывность исторического развития. Решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям", - заявил он.