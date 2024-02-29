Путин: боевые возможности ВС РФ увеличились многократно

Президент РФ отметил, что вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт, выросла целая плеяда талантливых командиров. Проблемы есть, но над ними ведется работа и на фронте, и в тылу, боевые возможности ВС РФ увеличились многократно, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику. Хочу сказать, что это во всех звеньях: от взвода и оперативного звена до высшего руководства. Мы видим, где и какие у нас есть проблемы, они, конечно, есть. Понимаем, что нужно делать - и такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышения ударной мощи армии и флота, их оперативности и эффективности. Боевые возможности Вооруженных сил [РФ] увеличились многократно", - сказал Путин.