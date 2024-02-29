Путин назвал голословными вбросами утверждения о планах РФ по ядерному оружию в космосе

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Утверждения о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе являются голословными вбросами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное как вбросы, - уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США", - сказал президент.