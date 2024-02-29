29 февраля, 09:29,
обновлено 29 февраля, 09:45
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Путин назвал предвыборной демагогией заявления США о переговорах по стратстабильности

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, США "просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"У нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности - это демагогия в преддверии президентских выборов в США. Они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром", - сказал Путин.

  

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