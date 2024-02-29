Путин назвал предвыборной демагогией заявления США о переговорах по стратстабильности

По словам президента, США "просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"У нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности - это демагогия в преддверии президентских выборов в США. Они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром", - сказал Путин.