Путин: переговоров о стратстабильности с США в отрыве от интересов РФ не может быть

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Москва отвергает возможность переговоров по стратегической стабильности с Вашингтоном в отрыве от вопросов национальной безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Наша позиция понятна. Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России", - сказал Путин.