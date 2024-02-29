Путин: РФ обладает оружием, способным поражать цели на территории ее противников

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Как отметил российский лидер, последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. "Они (Запад - прим. ТАСС) должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, да, знают об этом, сейчас только я сказал, есть оружие, которое может поражать цели на их территории, и что все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - сказал президент.