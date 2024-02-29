Делегация РФ в СПЧ ООН заявила, что РФ продолжит продвигать ближневосточное урегулирование

По словам представителя делегации Ильи Бармина, в Москве выступают за "срочное и повсеместное прекращение огня, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и освобождение всех заложников"

ЖЕНЕВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия и впредь будет способствовать стабилизации на Ближнем Востоке, продвигая процесс урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе. Об этом заявила российская делегация, участвующая в Женеве в 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Россия будет и впредь способствовать стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, продвигая процесс ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе совместно со странами региона и в координации с другими посредниками", - заявил на заседании представитель делегации РФ Илья Бармин.

Он подчеркнул, что Россия "осуждает террористическую атаку 7 октября, которая, однако, не может служить предлогом для беспрецедентного кровопролития в секторе Газа, произвольных силовых действий на Западном берегу реки Иордан и нагнетания общерегиональной напряженности". В Москве выступают за "срочное и повсеместное прекращение огня, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и освобождение всех заложников". "Принципиально важным, безусловно, остается также восстановление политического трека палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе", - сказал Бармин.

Дипломат отметил, что российская делегация разделяет содержащийся в докладе верховного комиссара ООН по правам человека "тезис о том, что ситуация на оккупированной палестинской территории была тяжелой и до 7 октября прошлого года". Причиной этому служат "многолетние оккупация и блокада территорий, практика коллективного наказания палестинцев, поселенческая активность на оккупированных землях, уничтожение имущества и инфраструктуры, а также насильственное перемещение населения".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.