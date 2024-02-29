Захарова заявила, что Россия соревнуется не с другими странами, а с собой

По мнению официального представителя МИД РФ, "будущее страны в руках тех, кто прошел проверку 2022-2024"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия соревнуется не с другими странами, а сама с собой, ориентируясь на национальные интересы. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Главное для меня в послании президента России Владимира Путина: мы соревнуемся не с заграницей, а сами с собой - ставим перед собой ориентированные на национальные интересы цели и добиваемся их!" - отметила она.

"Элита может быть только национально ориентированной, а будущее страны в руках тех, кто прошел проверку 2022-2024. Пошли исполнять", - добавила дипломат.

Ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Его выступление продлилось более двух часов.