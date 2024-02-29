Мантуров назвал глупостью заявления США о ядерной войне в космосе

В американских СМИ ранее появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с предполагаемыми планами РФ разместить в космосе ядерное оружие

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Звучащие из США заявления о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе являются глупостью, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отвечая на вопросы журналистов после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

"Это даже не обсуждается, это просто глупость какая-то", - сказал он, отвечая на вопрос о том, отменяется ли теперь ядерная война в космосе.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с предполагаемыми планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе".