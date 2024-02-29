Косачев: Запад совершит роковую ошибку, если проигнорирует послание Путина

Вице-спикер Совета Федерации напомнил, что "в 2007 году в Мюнхене аналогичные послания о мире западники предпочли проигнорировать"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Страны Запада совершат очередную роковую ошибку, если проигнорируют озвученные в послании Федеральному собранию слова президента о мире по Украине, Европе и космосу. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В послании - сильнейшие послания о мире: по Украине - не мы начинали эту войну, но мы ее закончим; по Европе - утверждения о готовящейся агрессии России это бред; по космосу - мы с 2008 года предлагаем юридически закрепить отказ от милитаризации, и так далее. В 2007 году в Мюнхене аналогичные послания о мире западники предпочли проигнорировать. Если это произойдет в очередной раз - это будет очередной роковой ошибкой Запада, которая в очередной раз окажется хуже преступления", - написал сенатор в своем Telegram-канале.