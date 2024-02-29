Видеонаблюдение охватит максимум участков в Москве на выборах президента России

Видеонаблюдение будет вестись повсеместно и круглосуточно

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Максимум избирательных участков в Москве будут охвачены видеонаблюдением в дни выборов президента России. Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома.

"Всего в столице будет действовать 2 058 участков для голосования по месту жительства. Видеонаблюдение будет вестись повсеместно и круглосуточно, за исключением нескольких десятков участков, где расположены воинские части, командиры которых не дали на это согласие, - там будет видеофиксация. Также традиционно нет видеотрансляции с мест голосования в медучреждениях и следственных изоляторах", - пояснил журналистам заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что трансляции видеоизображения с участков в сети Интернет не планируется. "Это порядок ЦИК. Трансляция идет в общественные штабы по наблюдению - московский и федеральный, также доступ к видеотрансляции есть у предвыборных штабов кандидатов и партий. Трансляция будет вестись с момента начала до момента окончания работы участковых комиссий", - заключил заместитель председателя Мосгоризбиркома.

О выборах в Москве

Голосование на выборах президента России будет проходить 15-17 марта 2024 года. Москвичи смогут реализовать свое право как онлайн, так и очно - на избирательных участках. На каждом участке установят терминалы для электронного голосования. Принять решение об удобном для себя способе можно будет непосредственно в день голосования, никаких документов оформлять для этого не нужно.

Жители других регионов страны также смогут проголосовать в столице, для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно тремя способами: на портале "Госуслуги", в центрах "Мои документы" или в территориальных избирательных комиссиях. При необходимости прикрепление можно аннулировать до 11 марта.