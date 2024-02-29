Лавров заявил, что США не обсуждают создание палестинского государства

Глава МИД РФ также отметил, что военная операция Израиля на Западном берегу реки Иордан становится не менее серьезной и жестокой, чем в секторе Газа

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. США в контактах по Ближнему Востоку обсуждают не создание палестинского государства, а нормализацию отдельно в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на межпалестинской встрече в Москве.

"Знаем о многочисленных конфиденциальных контактах между отдельными странами региона. США всячески пытаются опять взять на себя роль главного переговорщика. Но насколько можем судить по имеющимся сообщениям о ходе этих переговоров, речь идет не о палестинском государстве, а о "нормализации" отдельно на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа", - сказал он.

По словам главы российской дипломатии, происходящее в Газе со всей очевидностью подтверждает то, о чем Россия долгие годы предупреждала всех партнеров на Ближнем Востоке. "Говорили, что рецидивы крупномасштабной конфронтации и вспышек насилия в регионе неизбежно будут повторяться до тех пор, пока совместными усилиями мы не сможем устранить причину, лежащую в основе этого многолетнего конфликта. А именно - решить задачу создания палестинского государства в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН. Палестинцы должны реализовать свое право на создание государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Только такой - справедливый, основанный на международном праве - подход способен привести к устойчивому миру в регионе", - констатировал Лавров.

При этом, как отметил министр, "США не обращают внимания на интересы стран региона, которые долгие годы искажаются и не удовлетворяются".

"Ясно, что эффективность наших усилий будет зависеть от того, смогут ли все поставить интересы, цели и судьбу палестинского народа выше текущих нюансов и разночтений в позициях и подходах. Если вы объявите о таком шаге - восстановлении палестинского единства на платформе Организации освобождения Палестины, - это выбьет "козыри" из рук тех сил, которые, ссылаясь на внутренние проблемы на палестинских территориях, использовали их для затягивания процесса ближневосточного урегулирования, - подчеркнул министр. - Существуют и силы, использующие трагические события в Газе, чтобы "зацементировать" раздробленность и разобщенность палестинских территорий".

Операция Израиля на Западном берегу

Лавров заявил, что военная операция Израиля на Западном берегу реки Иордан становится не менее серьезной и жестокой, чем в секторе Газа. "Военная операция на Западном берегу реки Иордан становится не менее серьезной и жестокой, чем в Газе", - отметил он, текст заявления опубликован на сайте МИД РФ.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что ситуация в Газе вызвана попытками США монополизировать посреднические усилия. "Сектор Газа захлестнула беспрецедентная по своим масштабам волна насилия. Во многом это стало результатом длительного застоя в процессе ближневосточного урегулирования, обусловленного попытками США монополизировать посреднические усилия, остановить работу "квартета" международных посредников (США, Россия, ЕС, ООН) и продвигать политику, которую они считают нужной для себя", - указал Лавров.

Кроме того, российский министр напомнил, что в различные годы Россия, как и некоторые арабские страны, включая Египет и Алжир, "предпринимали попытки предоставить всем палестинцам возможность встретиться, устранить любые недоразумения и восстановить единство". "Считаем эту задачу важной. Предоставляем вам возможность, не ограничивая друг друга по времени, попытаться выйти на общие решения по восстановлению единства на платформе ООП (Организации освобождения Палестины - прим. ТАСС)", - добавил Лавров.

29 февраля - 2 марта в Москве проходит межпалестинская встреча с участием представителей 12-14 организаций, в том числе Движения за освобождение Палестины (ФАТХ), управляющего Западным берегом реки Иордан, и Исламского движения сопротивления (ХАМАС), контролирующего сектор Газа. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, цель встречи - помочь различным палестинским силам договориться об объединении своих рядов в политическом плане. Последняя подобная встреча в Москве прошла в феврале 2019 году в закрытом режиме.