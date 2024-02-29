Лавров: только с созданием палестинского государства в регион придет устойчивый мир

Палестинцы должны реализовать свое право на создание государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил глава МИД РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Создание палестинского государства в Ближневосточном регионе приведет к устойчивому миру. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на межпалестинской встрече в Москве.

"Происходящее в Газе со всей очевидностью подтверждает то, о чем мы долгие годы предупреждали всех наших партнеров на Ближнем Востоке. Говорили, что рецидивы крупномасштабной конфронтации и вспышек насилия в регионе неизбежно будут повторяться до тех пор, пока совместными усилиями мы не сможем устранить причину, лежащую в основе этого многолетнего конфликта, - заявил Лавров. - А именно - решить задачу создания палестинского государства в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН. Палестинцы должны реализовать свое право на создание государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Только такой - справедливый, основанный на международном праве - подход способен привести к устойчивому миру в регионе".

При этом, по словам министра, "США не обращают внимания на интересы стран региона, которые долгие годы искажаются и не удовлетворяются".