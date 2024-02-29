Песков объяснил значение международной части послания Путина

Пресс-секретарь президента отметил, что она закладывает режим, в котором предстоит решать внутренние задачи

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уделил внимание международной обстановке в послании Федеральному собранию, потому что она закладывает режим, в котором предстоит решать внутренние задачи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что международная обстановка закладывает тот режим, в котором предстоит решить внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Вы видели, что не было какой-то пострановой оценки, это был концептуальный подход", - сказал он в комментарии телеканалу "Звезда".