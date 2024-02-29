Москалькова рассчитывает на продолжение обмена пленными между РФ и Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что со своей стороны постоянно обращается в Международный комитет Красного Креста по поводу отдельных военнослужащих и просит, чтобы обмены были более интенсивными

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает на то, что тенденция по обмену пленными между РФ и Украиной будет сохраняться.

"Обмены Министерство обороны [РФ] осуществляет, есть контакты [по обмену пленными], они идут. Надеюсь, что эта тенденция продолжится и дальше", - сказала Москалькова ТАСС.

Она рассказала, что со своей стороны постоянно обращается в Международный комитет Красного Креста по поводу отдельных военнослужащих и просит, чтобы обмены были более интенсивными.