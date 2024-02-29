Полномочия председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева прекращены

Согласно установленной процедуре, ВККС объявит конкурс на соискание освободившейся должности. Претенденты должны быть старше 35 лет, иметь юридическое образование и по меньшей мере десятилетний стаж в профессии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в связи со смертью прекратила полномочия Вячеслава Лебедева на посту председателя Верховного суда. Это следует из сообщения ВККС, размещенного на ее официальном сайте.

"ВККС РФ прекратила полномочия судьи, председателя Верховного суда Российской Федерации Лебедева В. М. на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - говорится в решении комиссии.

Согласно установленной процедуре, ВККС объявит конкурс на соискание освободившейся должности. Претенденты должны быть старше 35 лет, иметь юридическое образование и по меньшей мере десятилетний стаж в профессии.

ВККС в течение трех месяцев с момента объявления конкурса должна будет выбрать одного или нескольких соответствующих требованиям кандидатов и предоставить их на утверждение комиссии при президенте РФ.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточняли, что причиной его смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989 году - Верховный суд России.