Собянин назвал послание президента России неординарным и задающим четкую стратегию

По мнению мэра, важнейшим направлением являются транспортные проекты, которые объединяют огромную страну

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Послание президента России Владимира Путина было неординарным и задало четкую стратегию развития России на ближайшие годы по всем направлениям. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Это действительно неординарное послание, потому что оно четко задает стратегию развития России на ближайшие годы. Причем мы строим смелые планы. Если два-три года назад мы говорил о том, что надо выживать, запасаться и противостоять санкциям, то сегодня мы уверенно смотрим в будущее и строим стратегические планы. Это то, о чем говорил президент. По всем направлениям: образование, здравоохранение, транспорт, промышленность", - сказал Собянин.

По его словам, была четкая установка, чтобы в стране создавали собственную продукцию, а не использовали импортную. "И мы поняли, что в режиме санкций мы можем многое сделать сами. И автомобилестроение, приборостроение, микроэлектроника, фармацевтика и так далее", - подчеркнул мэр.

По его мнению, важнейшим направлением являются транспортные проекты, которые объединяют огромную страну. Это и высокоскоростные магистрали, и железные дороги, объединяющие Москву, Питер, Нижний Новгород, Воронеж, Минск.