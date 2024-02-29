29 февраля, 12:30
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Миронов заявил, что Путину во время послания аплодировали более 100 раз

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" назвал послание президента беспрецедентным

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину во время оглашения послания Федеральному собранию аплодировали 116 раз, сообщил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Я сосчитал, сколько раз аплодисментами прерывалось выступление, - 116 раз. Такого я не помню ни разу", - сказал он журналистам.

Председатель партии назвал послание президента беспрецедентным, добавив, что все задачи, которые глава государства поставил перед Федеральным собранием, будут коллективно решены.

  

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