Миронов заявил, что Путину во время послания аплодировали более 100 раз

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" назвал послание президента беспрецедентным

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину во время оглашения послания Федеральному собранию аплодировали 116 раз, сообщил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Я сосчитал, сколько раз аплодисментами прерывалось выступление, - 116 раз. Такого я не помню ни разу", - сказал он журналистам.

Председатель партии назвал послание президента беспрецедентным, добавив, что все задачи, которые глава государства поставил перед Федеральным собранием, будут коллективно решены.